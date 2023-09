Galli | «Inter costruita bene! Pavard? Occhio sempre a Darmian!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Filippo, ex difensore del Milan, ha parlato dell’atteso derby trae rossoneri del 16 settembre. Le sue considerazioni sulla squadra di Inzaghi conal dualismo-Darmian FORZA DIFENSIVA ? Giovannidice la sua sull’: «La struttura è forte, sanno difendere bene anche pressati. A me l’piace come è stata. Credevo già prima del via del campionato che molta della forza dei nerazzurri si basasse sulla forza difensiva. Senza dubbio c’è una certa organizzazione, come emergono individualità importanti: sono tutti difensori di qualità». BUON ACQUISTO ? Poisi esprime su: «Non sarà facile per il francese, nonostante l’abbia effettuato un ...