Galli | «Biraghi imbarazzante contro l’attacco dell’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023)criticato dopo Inter-Fiorentina terminata sul punteggio di 4-0 e giocata a San Siro. L’ex portiere Giovanniin un’intervista a Radio Radio ha parlato del terzino violanerazzurro.L’INTER – Giovanni, ex portiere tra le altre di Milan e Fiorentina, ha parlato così degli errori difensivi di Cristiano: «Non ha caratteristiche difensive, sul primo gol di ieri è, sembrava toccasse a qualcun altro marcare Marcus Thuram. Mentre rincorreva Lautaro Martinez aveva uno zaino con le pietre sulle spalle». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...