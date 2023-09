Gaia Bianco aprirà il concerto di Franco Ricciardi | in programma domani a Mercogliano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto7 Settembre, a, si esibirà in, noto cantautore napoletano, il quale si esibirà nel piazzale della funicolare lungo viale San Modestino. Artista dal sound originale ed energico,ha raggiunto una grande notorietà nel mondo della musica napoletana, tanto da esibirsi in luoghi d’elite come lo stadio Diego Armando Maradona. Ad aprire ildel cantautore partenopeo sarà AYGA, nome d’arte di, giovanissima cantante irpina che sta facendo strada nel mondo della musica grazie alla sua bellissima voce. Ilcomincerà alle ore 22.00 e sarà ad ingresso gratuito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... l'undicesima edizione di Karawan , il festival di cinema a cura die Nero aps dedicato alle ... il 6 settembre si parte con il cortometraggio Condominio N° IMX172 diLongobardi per ...

