Gaeta Concessione alla fondazione “Del Roscio” | la posizione del Movimento cinque Stelle

(Di mercoledì 6 settembre 2023)– L’imminente rilascio di una, per i prossimi 50 anni, di un terreno di 5000 mila metri quadrati di proprietà del comune di“Nicola Del” per continuarvi a realizzare specificatamente un orto botanico all’interno del parco urbano di Monte Orlando continua a provocare dubbi e perplessità. Soprattutto dopo la L'articolo Temporeale Quotidiano.

... presieduta dal delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di, padre Antonio ... parroci e dignità capitolari, si recò nell'agosto a Roma per ringraziare Pio IX per la...... il sindaco ha 'manifestato una condizione di succubanza, se non di vera e propria compiacenza , rispetto alla famiglia' con ladel lutto cittadino. Un vero e proprio 'inchino' ai, ...... presieduta dal delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di, padre Antonio ... parroci e dignità capitolari, si recò nell'agosto a Roma per ringraziare Pio IX per la...

Rimorchio in mare, aggiudicata la concessione per il servizio nel porto e in rada LatinaToday

GAETA – Non tendono a placarsi, affatto, le polemiche sollevate dalla decisione della sola maggioranza al comune di Gaeta di recepire il contenuto di una richiesta con cui la fondazione “Nicola Del Ro ...La nota della Curia: "L’arcidiocesi di Gaeta non ha ancora ricevuto proposte di partnership, né è stata coinvolta in iniziative sul territorio, tra l’altro già in atto" ...