Furto in un esercizio commerciale del centro storico | uomo fermato dalla polizia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 30enne di nazionalità straniera è statoe portato in Questura stamani dagli agenti delladi Stato. L’accusa è diai danni di undi Corso Garibaldi. Il titolare, che si era accorto del reato commesso ai suoi danni, aveva denunciato il fatto fornendo una descrizione del presunto autore. La Squadra Volante della Questura di Benevento, dunque, nel corso di una perlustrazione, ha riconosciuto eil soggetto. L’indiziato sarebbe stato trovato ancora in possesso della refurtiva che sarebbe stata restituita al legittimo proprietario. Gli inquirenti, peraltro, stanno verificando, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, se lo stesso possa ...

...di articolata attività di indagine hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria due vittoriesi di ventotto e ventitré anni perin abitazione e tentatoin...... gli agenti hanno accertato che tre di questi si erano poco prima resi responsabili di un. Il ... alla luce di quanto emerso, l'attività svolta dall'favorisce la perpetrazione di ...... di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili diaggravato. Gli ... La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al direttore dell'commerciale. Gli arrestati su ...

Furti in abitazione a Marina di Ragusa, denunciati due vittoriesi Quotidiano di Sicilia

In particolare, i Carabinieri sono intervenuti presso l’esercizio in questione su richiesta di personale ... indicato dai testimoni come il responsabile del furto. Le preziose testimonianze raccolte, ...I carabinieri di Sorrento hanno arrestato un 22enne georgiano, gravemente indiziato di due furti aggravati. Le indagini ... esposte all'interno dell'esercizio commerciale, oltrepassando le casse, con ...