Furti di macchine agricole | fenomeno ciclico | già 30 dall’inizio dell’anno

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bergamo. Idie attrezzaturesono unche ciclicamente interessa prevalentemente le aree della Bassa e della pianura bergamasca: un tema che è stato al centro dell’incontro di mercoledì 6 settembre del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza e con la partecipazione del direttore provinciale di Coldiretti, Claudio Loffreda.risultano essere 30 le denunce di, tentati o consumati, die attrezzature, di cui cinque avvenuti, in orario notturno, dallo scorso mese di maggio. Il, connesso alle attività stagionali di semina ed irrigazione dei campi, tuttavia, non registra incrementi ...

...ulteriori accertamenti per verificare se il presunto responsabile abbia perpetrato altri...verificare le strategie che possono mettere in campo in vista della gara di Mercitalia per le...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Hanno aperto i cassetti delleda gioco e si sono impossessati del denaro, per poi fuggire. ......di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati e pertanto non è responsabile per danni e... Roma, ADR e proprietari: la situazione risarcimento per ledanneggiate a CiampinoDetto ...

Furti di macchine agricole, i ladri prendono di mira la Bassa: già ... Prima Treviglio

La polizia dell'Essex, nel Regno Unito, ha annunciato il ritrovamento di due auto di grossa cilindrata appartenenti a stelle del campionato inglese. Non sono state rese note le identità dei due calcia ...Dopo un caso simile agli inizi di luglio, ancora un furto di auto davanti a tutti a Giovinazzo, in provincia di Bari. Tra gli spettatori increduli anche un gruppo di ragazzi che riprende l'accaduto, ...