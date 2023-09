Fuorionda imbarazzante | che succede alla prima di Berlinguer

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un inizio caratterizzato da più di un problema tecnico, a poi È sempre #Cartabianca come da titolo. Martedì 5 settembre Biancaha debuttato con il suo talk su Rete 4, eredità del programma di Rai3 con tanto di continuità degli ospiti fissi come Mauro Corona, ma anche Andrea Scanzi e Alessandro Orsini. I primi quaranta minuti di trasmissione hanno visto una raffica di problemi tecnici, da quelli audio con lo scrittore-alpinista e Oscar Farinetti alle voci dei tecnici che provavano a risolvere i guai in sottofondo. "Qualcuno si stupirà di vedermi qui e un pò sono stupita anch'io. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per continuare quello che abbiamo realizzato su Rai 3. La Rai resterà sempre nel mio cuore, ma con Mediaset si comincia una nuova avventura. Tutto cambia, ma siamo sempre noi con le nostre passioni la nostra identità in ...