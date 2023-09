Funerali musicista ucciso | a Napoli l' ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo

... le parole di Maurizio De Giovanni arrivando aidi Giovanbattista Cutolo, giovaneucciso a Napoli.Oggi alle 15 idel giovane Giogiò, ildell'Orchestra Scarlatti Young che ha perso la vita con tre colpi di pistola, sparati per futili motivi, in piazza Municipio a Napoli . Dolore e strazio alle ...Il vescovo di Napoli durante la cerimonia funebre, "non vorrei essere qui". "Un figlio della città ucciso senza motivo da un altro figlio"

Musicista ucciso a Napoli, oggi funerali e lutto cittadino: la cerimonia funebre in diretta ilmattino.it

L'ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo, musicista ucciso a 24 anni per un parcheggio. "Non ti voglio descrivere perché non l'ho mai fatto, mi sono limitata sempre a dire che eri la persona più sensib ...Una folla in lutto stretta intorno alla famiglia quella presente ai funerali di Giovanbattista Cutolo, in corso nella Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. Il corno del giovane sistemato sulla bara bianca.