Funerali Giovanbattista Cutolo | l' arrivo del feretro accolto dagli applausi

Molti ragazzi, gente comune e tante autorità per idiCutolo, il musicista 24enne ucciso da un 17enne il 31 agosto scorso. A Napoli, nella chiesa del Gesù Nuovo, sono arrivati il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ...AGI/Vista - "Napoli non è Gomorra o Mare fuori", le parole della sorella diCutolo, il 24enne ucciso a Napoli per un parcheggio.AGI/Vista - Lungo applauso all'uscita del feretro diCutolo al termine deia Napoli.è stato ucciso a colpi di pistola da un 16enne.

Funerali di Giovanbattista Cutolo, l'ultimo saluto al musicista ucciso. La mamma: “Crimine contro l'umanità” QUOTIDIANO NAZIONALE

“Giovanni vive”. La scritta risaltava sulle magliette bianche tra la folla. Una folla oceanica per l’ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo che ha riunito amici e colleghi ...Nel capoluogo partenopeo è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno della funzione per l’ultimo saluto al giovane musicista.