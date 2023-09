Funeralì di Giogiò | i mea culpa del vescovo e l’ardore di mamma Daniela | “Non accetto le scuse dell’assassino”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Il registro cambia quando il feretro di Giovanbattista Cutolo entra nell’auto, per l’ultimo viaggio, baciato dai genitori, tra lanci di fiori bianchi. In piazza del Gesù scompare l’aria mesta, scandita dalle note dolci dell’orchestra Scarlatti Camera Young, dovesuonava il corno. “Come si fa a chiedere scusa, è un crimine efferato. Questa è una porcata” insorgeDi Maggio,del musicista ucciso. La donna si ribella a una domanda dei cronisti, dopo il messaggio contrito del killer 17enne. Nessun perdono per lui. All’atmosfera raccolta del funerale, nella chiesa del Gesù Nuovo, si sostituisce un’imperiosa richiesta giustizia. “Chiedo pene giuste per ragazzi che – grida la donna – non possono essere chiamati più ragazzi ma schifosi criminali, è andato a giocare a carte dopo che ha ...

La predica a politici e istituzioni: 'Scusami per le promesse non mantenute, quella mano armata anche da noi' Netta la predica alla politica e alle istituzioni in generale: 'Perdonaci tutti, ...E quando il vescovo don Mimmo Battaglia ha sferzato tutti, quando ha detto che 'nessun adulto di questa città può dirsi assolto' , quando si è rivolto achiedendo perdono, 'perché quella mano ...È la sorella di, Ludovica, che saluta a nome della città ferita, nella lettera in cui scrive: "Non ti voglio descrivere perch non l'ho mai fatto, mi sono limitata sempre a dire che eri la ...