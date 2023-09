Funerali del musicista ucciso | la sorella | Napoli sei tu | non Mare Fuori

(Di mercoledì 6 settembre 2023) È il giorno deidi Giovanbattista Cutulo, il 24ennelo scorso 31 agosto in piazza Municipio da un 17enne al termine di una lite per uno scooter parcheggiato male. Nel capoluogo campano è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno della funzione - alla Chiesa del Gesù Nuovo - celebrata dall’arcivescovo Domenico Battaglia. Applausi e commozione all'arrivo della salma del ragazzo. Alcune persone hanno gridato: "Giustizia, giustizia". Il legale del ragazzo reo-confesso dell’omicidio del, intanto, ha assicurato che il giovane "è pronto a chiedere scusa".

... non è Mare fuori o il Boss delle cerimonie', dice Ludovica Cutolo, parlando con un microfono all'altare della chiesaGesù Nuovo a Napoli, dove a breve saranno celebrati ifratello, ...Prima dell'inizio deidi Giovanbattista Cutolo sono arrivati in chiesa, a Napoli, il ministro della Cultura ... La ChiesaGesù Nuovo è gremita da tanti amici di Giogiò, musicisti e comuni ...Prima dell'inizio deisono arrivati in chiesa il ministro Gennaro Sangiuliano, che ha ... La ChiesaGesù Nuovo è gremita da tanti amici di Giogiò e comuni cittadini. L'ultimo saluto a ...

In vista del funerale, che viene celebrato alle 15 nella chiesa del Gesù Nuovo dall'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, la piazza è stata transennata dalle forze dell'ordine per regolare i ...Prima dell'inizio dei funerali di Giovanbattista Cutolo sono arrivati in chiesa, a Napoli, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che hanno abbrac ...