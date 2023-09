Funerali Cutolo | la commovente lettera della sorella di Giovanbattista dall' altare

(Di mercoledì 6 settembre 2023) su Tg. La7.it - Oggi alle 15 idel giovane Giogiò, il musicista dell'Orchestra Scarlatti Young che ha perso la vita con tre colpi di pistola, sparati per futili motivi,...

Oggi alle 15 idel giovane Giogiò, il musicista dell'Orchestra Scarlatti Young che ha perso la vita con ... la sorella di Giovanbattista, Lulù, ha letto dall'altare della Chiesa del Gesù ...... in piazza del Gesù a Napoli, per l'arrivo della salma di. Sull'obelisco è stato affisso uno ... Poco prima delle 15 è stato chiuso l'accesso alla chiesa prima dell'inizio dei. I 700 ...75 Grande partecipazione, a Napoli, aidi Giovanbattista, il 24enne ucciso all'alba del 31 agosto in piazza Municipio. A celebrare il rito, che inizierà alle 15, l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. - ...

Funerali musicista ucciso, Napoli si ferma per l'ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo NapoliToday

Applausi e commozione, in piazza del Gesù a Napoli, per l'arrivo della salma di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso da un ragazzino di 17. L'arcivescovo di ...(Agenzia Vista) Napoli, 06 settembre 2023 "E' una drammatica espressione dell'altra faccia di questa città che esiste e che noi tendiamo purtroppo a ricordare soltanto in occasione di queste tragedie ...