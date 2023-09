Frosinone – Travolto da lastre di vetro | grave un operaio di Alatri

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023)incidente sul lavoro in provincia di. A Trivigliano, in un’azienda che produce vetri e finestre, undi 42 anni, residente a, mentre stava caricando alcunedi, queste le sono cadute addosso travolgendolo e ferendolo in modo. I colleghi hanno chiamato i soccorsi e l’è stato trasportato con urgenza in elicottero, viste le sue condizioni, al policlinico romano di Tor Vergata dove è stato ricoverato in codice rosso.