Frosinone Il Maggiore Paolo di Napoli è il nuovo Comandante della locale Compagnia

... con qualche allenamento in più a Castel Volturno nelle gambe econoscenza dell'ambiente, ...della Società Sportiva Calcio Napoli in questa stagione messe in campo da Rudi Garcia vs...... alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Statodell'... del 72° Stormo die del Centro addestramento equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare. All'evento, ...Arriva allo Spallanzani dopo la direzione dell'Asl di, ma è si è occupato di ... che corrisponde ad unasopravvivenza della popolazione, si intreccia con quello dei costi rilevanti ...

Il Maggiore Paolo di Napoli è il nuovo Comandante della Compagnia di Frosinone FrosinoneToday

«Mi ha sorpreso sapere dell’interesse del Napoli. È successo tutto molto velocemente, in una settimana si è risolto tutto». Jens Cajuste parla ...Si è insediato il nuovo comandante della compagnia di Frosinone. Il maggiore Paolo di Napoli proviene dal reparto anticrimine di Napoli, dove per quattro anni è stato il responsabile del distaccamento ...