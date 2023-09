Frontex diede informazioni fuorvianti Cosa può cambiare nell' inchiesta su Cutro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il perito nominato dalla procura di Crotone ha steso un documento di oltre 60 pagine in cui evidenzia che i dati comunicati daall'Italia non sono stati corretti

Catania, lo sbarco di 111 migranti salvati da una nave- video Per 10 salvati, 100 sommersi. Poi se lo, il tempo di piangere 'Io Gino non l'ho ancora pianto'. Perché 'Perché non ci ho ...Catania, lo sbarco di 111 migranti salvati da una nave- video Per 10 salvati, 100 sommersi. Poi se lo, il tempo di piangere 'Io Gino non l'ho ancora pianto'. Perché 'Perché non ci ho ...

"Frontex diede informazioni fuorvianti". Cosa può cambiare nell ... ilGiornale.it

Strage Cutro, perito Procura: "Da Frontex informazioni fuorvianti" Palermo, 6 set. (Adnkronos) - "Le informazioni fornite da Frontex sulla rotta e sulla navigazione" alle autorità italiane nella notte ...Morirono 94 migranti. La consulenza evidenzia serie di incongruenze nella segnalazione dell’agenzia relativa all’imbarcazione diretta in Italia: sembrava in buone condizioni e diretta altrove ...