Friuli DOC | programma Giovedì 7 settembre

Leggi su udine20

(Di mercoledì 6 settembre 2023)Doc passa alla fase operativa. Sarà la Fanfara Brigata Alpina Julia alle 17:00 in Piazza Libertà ad anticipare l’apertura ufficiale dell’attesa kermesse. L’inaugurazione si svolgerà alle 17:30 sul palco di piazza Libertà con la carismatica ospite d’onore di questa 29esima edizione, Giannola Nonino. Il tour ufficiale con le autorità e la fanfara si sposterà allo stand della Regione-Venezia Giulia in piazza Primo Maggio. Partiranno domani anche i primi eventi e l’aperitivo allo stand di PromoTurismo FVG che si ripeterà durante tutte le giornate dell’evento. Successo per la prima degustazione di birra artigianale in via Mercatovecchio, già sold-out. La chiusura della giornata è affidata all’A.s.d. Broadway Dance studio di Udine con performance di danza moderna e urbana: appuntamento finale alle ore 21.00 in Piazza Libertà per “Galà sotto ...