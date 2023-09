Frequentano la Lambrook School circa 8200 euro di retta a testa e | oltre alle materie scolastiche | si dedicano a yoga e canto | cricket e polo | cucina e alveari I dettagli del loro primo giorno tra i banchi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Per il secondo anno consecutivo, il principe George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 5, sono arrivati ai cancelli dellaper ildi scuola, accompagnati dalla madre Kate. Il prestigioso istituto è situato nel Berkshire, a una quindicina di chilometri da Adelaide Cottage, laattuale residenza a Windsor. E laè piuttosto cara: ogni quadrimestre costa la bellezza di 7mila sterline () per ognuno dei rampolli Royal. ...

Kate Middleton in vacanza usa uno stratagemma per uscire e non ... Stile e Trend Fanpage

Il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis frequentano la Lambrook School nel Berkshire, vicino alla loro casa, Adelaide Cottage. Tuttavia, secondo la rivista Hello, la famiglia ...