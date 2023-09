Frangipane | un paziente ringrazia Neurologia | “Funzionamento perfetto”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUndell’UOCdel P.O. “” di Ariano Irpino elogia il reparto e il medico che lo ha preso in cura. In una lettera indirizzata alla Direzione strategica dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ilesprime il proprio apprezzamento nei confronti della struttura, ricordando la figura del dott. Antonio Corbo, già direttore del reparto e prematuramente scomparso: “Il reparto didell’Ospedale di Ariano Irpino evidenzia, a mio avviso, unpressochéche rivela chiaramente l’inconfondibile impronta ad esso impressa dalla mente lucida e illuminata e dall’opera costante e proficua del compianto Direttore, Dott. Antonio Corbo, che, prematuramente scomparso, ha ...

