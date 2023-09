Francia-Irlanda | Deschamps | “Giochiamo contro una squadra di qualità | non guardiamo la classifica”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il ct dellaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’valida per le qualificazioni agli Europei. L’ex giocatore della Juventus è tornato sul complicatissimo match di andata vinto 1-0 soffrendo e non poco il gioco irlandese: “La partita è stata complicata. L’poco prima aveva giocato un’amichevole. Sono unadi grande. Questa volta sarà necessario aumentare la presenza e creare loro più problemi difensivi. Abbiamo avuto poche occasioni e siamo stati bravi a sfruttarle. E’ stato decisivo Maignan con quella parata negli ultimi minuti. Nonla, siamo a punteggio pieno ma non dobbiamo sottovalutare la sfida”. SportFace.