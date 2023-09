Francesca Vecchioni a Venezia “indossa” il libro di Michela Murgia

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “…ma che ti porti a fare unsul red carpet… alla gente non gliene frega niente” È, ahinoi, molto probabile che alla stragrande maggioranza della gente non gliene importi niente. Ma c’è chi lavora ogni giorno, anche nel suo piccolo, per far sì che prima o poi importi almeno a qualcun altro. È il caso di, la presidente di Diversity, fondazione no profit impegnata contro la discriminazione e in prima linea a difesa dei diritti delle Famiglie Arcobaleno.sfila con “Stai zitta” La frase iniziale è sua. Anzi, è ciò che si è sentita dire di fronte alla sua volontà di andare al festival del cinema di, sul red carpet, “ndo” ildi, “Stai zitta”. La ...