Francesca De André sta male | operata d' urgenza | «Non potrò avere figli»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Giorni complicati perDe. Laa di Cristiano, ex opinionista del salotto di Barbara D'Urso, ha raccontato il suo calvario su Instagram, con tanto di foto scattate in ospedale. La 34enne è statad'nelle scorse settimane e in futuro non potràdeiin maniera naturale. PerchéDesta: il racconto sui social network "Non stavo bene, sentivo che c'era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì. Andai all'appuntamento per l'ecografia - ha raccontato sui social networkDe- e venne fuori che mi trovarono delle “masse” che da ...