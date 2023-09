Francesca De André ricoverata d’urgenza per un tumore e sottoposta a salpingectomia bilaterale | «Non potrò più avere figli naturalmente»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023)De Andrè tornata sui social dopo quasi due mesi con un lungo post in cui ha raccontato ai follower la sua difficile estate, tra analisi, attese, ricoveri e operazioni. Ma lo ha fatto concludendo con un messaggio di fiducia verso il futuro, mentre ancora è in attesa del risultato della biopsia sulle masse tumorali che le sono state asportate: «Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene». De Andrè, 33 anni, ripercorre quanto le è accaduto: «Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso». L’ecografia individua alcune masse e i successivi esami consigliano l’immediato ricovero, la cura con antibiotici per arginare un’infezione e poi un intervento chirurgico. «Mi trovavo ...