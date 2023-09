Francesca De Andrè ricoverata d’urgenza | il drammatico racconto sui social | “Non posso avere più figli”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 settembre 2023)De: “NonpiùDea di Cristiano e nipote di Fabrizio, è statadopo che le sono state trovate delle “masse”: a raccontare quanto accaduto è stata la stessa showgirl con un lungo post sul suo profilo Instagram. “Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì. Andai all’appuntamento per l’ecografia e venne fuori che mi trovarono delle ‘masse’ che da subito risultarono da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivo esame di biopsia” ha scritto ...