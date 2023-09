Francesca De André operata d’urgenza | “Mi hanno trovato delle masse Non posso più avere figli naturalmente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Mi trovarono“.Dein un lungo post su Instagram racconta la sua estate fatta di ricoveri in ospedale, analisi e attese di esami. La situazione non èpiù rosee, tanto che la ex gieffina è stata sottoposta a una “salpingectomia”, operazione finalizzata alla rimozione di una o entrambe le tube di Falloppio. “Nonpiù” fa dunque sapere ai follower. Tutto è iniziato quando si trovava in Toscana: “Sentivo che c’era qualcosa che non andava e, già dopo la prima visita, il medico mi prescrisse dei marcatori tumorali da fare immediatamente e contattò un collega dell’ospedale di Pistoia fissandomi un appuntamento: ecografia di secondo livello, il lunedì successivo. Fatti gli esami ...