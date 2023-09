Francesca De Andrè | “Mi hanno trovato delle masse” | operata d’urgenza | come sta? Il drammatico racconto

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 6 settembre 2023)Deè intervenuta nella giornata di oggi sui social per fare una rivelazione non semplice. Ai suoi follower ha svelato di aver scoperto, nel corso di alcuni controlli, di averesospette. In un lungo post su Ingram ha spiegato nel dettaglioe cosa è accaduto nel corso della sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.