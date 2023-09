Francesca De André ha spiazzato tutti | annunciando di essere malata | “Non posso più avere figli”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023)De, ex protagonista de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, hasui social,di. Sul suo profilo Instagram, laa del noto cantautore Cristiano ha fatto sapere diun tumore, raccontando nei dettagli quanto accaduto tramite un post dalla lunga descrizione: “Eccomi tornata! Come al solito se sparisco qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita mi è successo…ed ecco appunto! Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì. Andai all’appuntamento per l’ecografia e venne fuori che mi trovarono delle “masse” che da subito risultarono da ...