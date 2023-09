Fontana di Trevi – “Ci scatta una foto?” falsi turisti rubano zaino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Attenzione quando gli estranei vi chiedono dirgli una. Adi, una mamma, col suo bambino a bordo del passeggino d’ordinanza, s’è vista chiedere da due giovani di 23 e 26 anni la cortesia dirgli unaa ricordo della loro presenza davanti al monumento più visitato della capitale. La donna ha acconsentito e i duesono riusciti con destrezza a rubarle lo zainetto che si trovava sul passeggino. Poco dopo, i carabinieri le hanno restituito il provento del furto di cui lei non si era ancora accorta. I militari, sul posto per prevenire furti e borseggi ai danni dei, avevano colto sul fatto i due ladri, arrestati e condotti in caserma.