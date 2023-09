(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilpronto a impedire ilai diesel5 in Piemonte, provvedimento che interesserebbe oltre 140mila auto. Salvini: "Difesa ambiente ma senza estremismi". In arrivo un decreto

"Come garantito, il governo è pronto a scongiurare ilper i diesel Euro 5 in Piemonte voluto dall'Europa. Siamo determinati a difendere l'ambiente, senza estremismi ideologici che non ...'L'annuncio del governo sullo stop alper i diesel 5 in Piemonte è una buona notizia. Come garantito da Matteo Salvini, l'esecutivo passa dalle parole ai fatti, contro gli estremismi di un'Europa che vanno a colpire aziende, ..." Come garantito, il governo è pronto a scongiurare ilper i diesel Euro 5 in Piemonte voluto dall'Europa. Siamo determinati a difendere l'ambiente, senza estremismi ideologici che non ...

"Folle divieto, lo eviteremo". Euro 5, il governo respinge l'eco-diktat Ue ilGiornale.it

Pare che sia questione di giorni per vedere scomparire lo spettro del blocco ai veicoli Euro 5 in Piemonte. La cautela è d’obbligo, ma quel che è certo è che la Regione… Leggi ...Torino, 06 set 16:32 - (Agenzia Nova) - Come garantito, il governo è pronto a scongiurare il folle divieto per i diesel Euro 5 in Piemonte voluto dall’Europa. Lo ha affermato il vicepremier e ministro ...