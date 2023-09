Fabiofinest In front of a packed home crowd, the defeats fellow Italian Oradini 6 - 0, 6 - 3 to advance to the quarterfinals in Genoa#ATPChallenger pic.twitter.com/I1O5IZE384 ATP ...Fabiofinest In front of a packed home crowd, the defeats fellow Italian Oradini 6 - 0, 6 - 3 to advance to the quarterfinals in Genoa#ATPChallenger pic.twitter.com/I1O5IZE384 ATP ...

Fognini infiamma il pubblico di Genova: è ai quarti SuperTennis

Fabio Fognini continua ad emozionare il pubblico che ha riempito il centrale a Valletta Cambiaso per l'AON Open Challenger. L'azzurro ha sconfitto ...