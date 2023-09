Flavio Briatore visibilmente dimagrito a È sempre Cartabianca Lo stupore di Bianca Berlinguer | “A cosa si deve?”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)è stato tra gli ospiti della prima puntata di È, il talk condotto dasu Rete 4. L’imprenditore si è mostrato, tanto che la giornalista non ha potuto esordire senza osservare: “Questo figurino a chesi? Quale dieta?”.ha replicato: “Digiuno alternato: 16 ore dai riposo al tuo motore che è lo stomaco poi riprendi, per cui bisogna farlo riposare”. “Quanto tempo?” ha domandato la padrona di casa, “Un anno 18 chili ha risposto l’ospite”.ha chiesto ancora: “Un anno di digiuno alternato. Con buoni risultati, ottimi direi no?”, l’imprenditore ha chiosato: “Sono ...

a a aé apparso dimagrito di diciotte chili da Bianca Berlinguer: 'Faccio il digiuno alternato. Non mangio per 16 ore, poi mi concedo tonno e pomodoro, ad esempio. E' un anno che seguo ...L imprenditore apparso diverso a sempre Cartabianca , il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete 4.dimagrito parecchio: nell ultimo anno ha perso ben diciotto ...Leggi Anche 'È sempre Cartabianca', il 'nuovo'su Rete 4: 'Ho perso 18 chili in un anno' E proprio con Mauro Corona , alpinista e scrittore, non è mancato il commento dei fatti ...

Seal e la dolce dedica per la figlia, tornata a New York dopo l'estate trascorsa sullo yacht del padre biologico Flavio Briatore. Il video di Amica.it ...Negli ultimi tempi, l’apparizione televisiva dell’imprenditore Flavio Briatore ha destato grande interesse e curiosità da parte del pubblico e dei media. La sua recente… Leggi ...