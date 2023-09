Flavio Briatore | dimagrito in tv | «Sto bene | merito della dieta»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’imprenditore, ospite del programma di Bianca Berlinguer, appare visibilmente trasformato, tanto che la conduttrice chiede rassicurazioni sulla sua salute: «È il digiuno intermittente, sto 16 ore senza mangiare. Ho perso 18 chili in un anno»

Nell'arco della lunga serata in diretta Berlinguer ha schierato tra gli altri Giuseppe Conte,, Oscar Farinetti, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Mario Giordano (che le ha ceduto il ...... che sono stati insieme a inizio anni 2000 La figlia biologica die Heidi Klum ha trascorso alcuni giorni sereni insieme al padre adottivo . Leni Klum , che ha 19 anni e fa la modella,...a a aé apparso dimagrito di diciotte chili da Bianca Berlinguer: 'Faccio il digiuno alternato. Non mangio per 16 ore, poi mi concedo tonno e pomodoro, ad esempio. E' un anno che seguo ...

Ospite di E’ sempre Cartabianca, Flavio Briatore è apparso dimagrito e in gran forma. La giornalista, che ha debuttato con il suo talk su Rete 4, ha manifestato la sua preoccupazione all’imprenditore ...La figlia biologica di Flavio Briatore e Heidi Klum ha trascorso alcuni giorni sereni insieme al padre adottivo. Leni Klum, che ha 19 anni e fa la modella, è nata dall’unione biologica ...