Flavio Briatore dimagritissimo in tv preoccupa Bianca Berlinguer | “Sta bene?” La replica dell’imprenditore

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 settembre 2023)in tvOspite della prima puntata di È sempre Carta, in onda su Rete 4 nella serata di martedì 5 settembre,si è mostrato estremamente dimagrito al punto da farre la conduttrice. Nell’accogliere l’imprenditore in studio, infatti, la giornalista si è assicurata che il dimagrimento non fosse legato a un problema di salute chiedendo al suo interlucotre: “Sta?”., quindi, ha subito chiarito: “Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare. Da un anno seguo questa linea, in un anno ho perso 18 ...