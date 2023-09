Flavio Briatore | dimagrimento choc! Bianca Berlinguer | “Cosa è successo?”

(Di mercoledì 6 settembre 2023), tra gli ospiti della prima puntata di “E’ sempre Carta” in onda su Rete 4, ha lasciato i telespettatori senza parole. L’imprenditore piemontese si è presentato negli studi Mediaset visibilmente dimagrito. Ma niente paura! Nessun problema di salute per l’ex team manager di Benetton e Renault. La padrona di casaha subito affrontato l’argomento. “Questo figurino a chesi deve? Quale dieta?”, ha chiesto al suo ospite. “Digiuno alternato, da un anno – ha spiegato– Sedici ore senza mangiare, dai riposo al tuo stomaco e poi riprendi. Bisogna farlo riposare. Ho perso 18 chili in un anno”. “Un anno di digiuno alternato? Con ottimi risultati, direi”, ha sottolineato la conduttrice. ...

Sono bastati pochi minuti, qualche primo piano , e la sua foto ha cominciato a circolare sul web.stavolta non ha fatto parlare di sé per un particolare business, né per un'affermazione polemica: ospite di Bianca Berlinguer nella prima puntata di È sempre Cartabianca, ha colpito ...Nell'arco della lunga serata in diretta Berlinguer ha schierato tra gli altri Giuseppe Conte,, Oscar Farinetti, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Mario Giordano (che le ha ceduto il ...... che sono stati insieme a inizio anni 2000 La figlia biologica die Heidi Klum ha trascorso alcuni giorni sereni insieme al padre adottivo . Leni Klum , che ha 19 anni e fa la modella,...

La 63esima edizione del salone nautico internazionale di Genova ospiterà il Crazy Pizza, brand di proprietà del Gruppo Majestas guidato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa . Si tratta ...L’imprenditore, ospite del programma di Bianca Berlinguer, appare visibilmente trasformato, tanto che la conduttrice chiede rassicurazioni sulla sua salute: «È il digiuno intermittente, sto 16 ore sen ...