Fiumicino | centinaia di evasori fiscali | mancano oltre 2 milioni di Imu e Tari non pagate

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 settembre 2023)– LaTributi, in stretto coordinamento con l’Amministrazione comunale, ha intensificato l’attività focalizzata al contrasto dell’evasione dei tributi locali, riscontrando numerosi illeciti. Il lavoro, svolto su input del sindaco Mario Baccini per una verifica capillare su tutto il territorio comunale, ha portato a numerosi riscontri di inadempienza rispetto al pagamento dei tributi. Un’azione orientata a garantire il rispetto di legalità e giustizia sociale, finalizzata ad una più equa distribuzione del prelievo e alla partecipazione di tutti i cittadini contribuenti alla spesa pubblica locale. A questo proposito, da luglio scorso a oggi, sono state prese in esame le posizioni IMU edi soggetti connotati da specifici profili di rischio, attraverso un’attività condotta dagli operatori e responsabili dei due ...