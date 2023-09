Fiorentina | Commisso | «Abbiamo fatto una squadra più forte dello scorso anno»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Rocco, presidente della, ha parlato a margine della premiazione del Torrino d’Oro dell’inizio di stagione dei viola Rocco, presidente della, ha parlato a margine della premiazione del Torrino d’Oro dell’inizio di stagione dei viola. PAROLE – «Inter? Pure noivinto in passato 4-0, 5-1… La stagione è iniziata con 4 punti, che non è troppo peggio delle altre stagioni. Sono sicuro che quest’, nelle prime 19 partite, faremo meglio di quantolonel girone d’andata. Mercato?unapiù. Non sono stato troppo ...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a margine della premiazione del Torrino d'Oro ripartendo dal pesante ko per 4-0 contro l'Inter: "Pure noi abbiamo vinto in passato 4-0, 5-1...Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell'inizio di stagione della compagine allenata da mister Vincenzo Italiano.