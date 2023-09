Fine dell' era Mancini e addio a Bonucci | Spalletti ha scelto il nuovo capitano

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Per quanto visto negli ultimi anni, Ciro Immobile ha condotto due vite calcistiche: la prima da recordman di gol nella storiaa Lazio, nonché idolo indiscussoa tifoseria di fede biancoceleste. L'altra, invece, dal retrogusto un filo più amaro. La maglia è di un azzurro più scuro, e chi tiene alla Nazionale non gli ha mai perdonato la sua poca incisività nelle partite che contano. Anche in quell'Europeo vinto nel 2021, al netto dei due centri nelle prime due gare del girone, gli è stata contestata la sua incapacità di adattarsi al gioco'ormai ex C.T Roberto. Ora, però, sulla panchina di Coverciano si è appena seduto Luciano, e il vento sembra possa cambiare, almeno in termini di fiducia. L'allenatore scudettato ha deciso di rendere Immobile il...