"Non basterà un emendamento bandiera a pulirsi la coscienza - prosegue- Se davvero Fratelli d'Italia vuole rispettare l'unità nazionale dica no al diktat leghista e bocci il disegno di legge ...E questo perché i primi a essere contrari sembrano proprio gli esponenti di, che non hanno ...e dubbi che potrebbero portare quindi a una riflessione per rimettere in campo big come Robertoo ...Roberto, ex presidente della Camera : "Le parole di Giuliano Amato sulla strage del Dc9 nei ... vice presidente del Copasir e responsabile organizzazione di: "Quello che facciamo al Copasir ...

Fico, Fdi dica no a riforma Calderoli-Salvini Agenzia ANSA

ROMA, 06 SET - "Poco fa al Senato è stato votato un emendamento di Fratelli d'Italia alla proposta leghista sull'autonomia differenziata. Di fatto vengono aggiunte due frasi: alle parole dell'articolo ...