Festival Letteratura Mantova 2023 | programma e ospiti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dal 6 al 10 settembre torna l'appuntamento con iletteratura dicon oltre 300di rilievo italiano e internazionale. La sfida che anima la ventisettesima edizione delè "trovare le parole", in un momento storico in cui "dare nome alle cose e a quanto ci succede intorno sembra sempre più arduo e ingannevole", spiegano gli organizzatori. L'obiettivo è "mettere insieme le parole, provare a ricucirne il senso, misurarne la 'tenuta' e farne dialogo", chiamando all'appello autrici e autori da tutto il mondo per aprire nuovi spazi di ascolto e di scambio e far dialogare linguaggi e narrazioni diverse.