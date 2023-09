Festival di Venezia | Matteo Garrone vuol vincere il Leone d’Oro Io Capitano è un film potentissimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Stavoltail. Dopo il Comandante (Favino-Todaro), il Commendatore (Ferrari) ecco il. Anzi, Ioin Concorso a80 ma anche urlo spropositato e trascinante che il sedicenne senegalese Seydou caccia al cielo giunto a poche miglia marine dalla Sicilia.(prima volta assoluta con un suo) si cimenta in una sorta di cinema d’avventura, euforico e disperante allo stesso tempo, sul viaggio epico degli adolescenti Seydou e Moussa (Moustapha Fall) da Dakar alle coste italiane, passando per il Malì, Agadez in Niger, il deserto libico e infine i campi di tortura e la battigia di Tripoli. Non ...