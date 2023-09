Festa del Volontariato organizzata da ODV Albero della Vita | associazioni insieme il 7 e l’8 ottobre

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn momento di condivisione da dedicare al prossimo. È questo il senso radicato nella Primadeldall’ associazione ODV, che si terrà nei giorni 7 e 8in viaResistenza, a Lusciano (nei pressiscuola media Ugo Foscolo). L’evento socio culturale è a scopo benefico ed è patrocinato dal Comune e dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di Lusciano. Saranno, pertanto, presenti: il sindaco Giuseppe Mariniello; l’assessore alle politiche sociali, Maria Consiglia Conte, ed il parroco Don Giuseppe Liguori, L’intento è conoscere i volti di chi si impegna ogni giorno per il bene di tutti con il fine ultimo di riaccendere lo spirito di ...

"La Festa del Volontariato è stata pensata e organizzata per offrire un' importante e doverosa occasione di visibilità per chi si impegna ogni giorno - afferma il coordinatore dell'associazione ODV ...