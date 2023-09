Ferragnez | primo giorno di scuola per Leone e Vittoria

Il weekend romantico a Sasso d'Ombrone deiha fatto scoppiare l'ennesima polemica. Per celebrare il loro anniversario di nozze, Fedez ...l'ennesima foto in piscina con il lato b inpiano.Leggi Anche, una vacanza tira l'altra: da Ibiza alle Dolomiti Viaggi da sogno Bianca ...sono stati scelti da Jolanda Renga e il fidanzato Pippo per trascorrere momenti speciali nel loro...festeggiano il quinto anniversario di nozze e partono per la Toscana per qualche giorno all'insegna del romanticismo. Ilsettembre 2018 il matrimonio a Noto era stato celebrato in ...

I Ferragnez accompagnano Leone e Vittoria al loro primo giorno di ... Novella 2000

Chiara Ferragni e Fedez non parteciperanno alla Mostra Del Cinema Di Venezia 2023. Sebbene nelle passate edizioni la coppia abbia sfilato spesso sul red carpet del Festival, in occasione della ...Domani in via Liegi 18 l’inaugurazione del punto vendita del gruppo leader nel settore della grande distribuzione ...