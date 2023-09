Femminicidio Nappini | spunta il movente economico Identikit del killer | immigrato | irregolare | recidivo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’omicidio di Rossellaè scaturito da un, oltre l’apparenza della gelosia. E’ quanto stanno ricostruendo gli inquirenti, che stanno scavando a fondo sulla vita di Ali Harradi, l’marocchino che ha ucciso l’infermiera romana e che era un. Le indagini della Procura della Repubblica di Roma vertono sul continuo bisogno di soldi del marocchino. Rossellae Ali Harradi, una relazione tempestosa Secondo la prima ricostruzionee Harradi si erano conosciuti qualche mese fa. La donna aveva traslocato in casa della madre, che vive a 2 chilometri dall’ospedale. Nell’occasione la famiglia aveva effettuato alcuni lavori di ristrutturazione e tra gli operai c’era il cittadino marocchino,in ...

Il 78esimoin Italia dal primo gennaio, una strage. Un'inchiesta lampo, quella della ... "Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti - posta su Fb Monica, sorella della ......delle donne Rossellaè stata uccisa a coltellate. I fendenti fatali l'hanno raggiunta all'addome. Al momento, non vi sono ancora certezze, ma sembra che si tratti dell'ennesimo. ..."Ti amo tanto": nel 2021 l'auto vandalizzata di Rossella. Quel segnale sottovalutato prima deldi Marco Carta, Valentina Lupia 05 Settembre 2023

Il 78esimo femminicidio in Italia dal primo gennaio ... «Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti - posta su Fb Monica Nappini, sorella della vittima -. Una cosa è certa, starai vicino a ...«Mentre eravamo insieme lui, quel marocchino, l’ha chiamata al telefono. Ros gli diceva: “Basta, falla finita. Non mi interessi”. Era piuttosto scocciata e allora mi ha ...