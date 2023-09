Fauci non ha detto che il prossimo inverno i non vaccinati «dovranno essere rinchiusi»

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il 29 agosto 2023 è stato pubblicato su X un contenuto che riporta una presunta dichiarazione dell’immunologo statunitense Anthony. L’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), ovvero l’Istituto di allergie e malattie infettive statunitense, ed ex consigliere medico capo della Casa Bianca, avrebbe dichiarato che «tutti i cittadini NONquest’». Si tratta di una notizia falsa. L’informazione infondata è stata pubblicata originariamente il 23 agosto 2023 da The People’s voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch. Si tratta di un sito che ha diffuso notizie false su svariate tematiche. Nell’articolo di The People’s voice si legge che, durante un «evento virtuale ...