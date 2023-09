Farmaceutica | Landazabal Gsk | Un piano Marshall per le scienze della vita

Così Fabio, presidente e amministratore delegato di Gsk Italia, commentando con l'...esteri per la competitività del Sistema - Italia - Quale strategia per l'industria', ...Così Fabio, presidente e amministratore delegato di Gsk Italia, commentando con l'...esteri per la competitività del Sistema - Italia - Quale strategia per l'industria', ...

Farmaceutica, Landazabal (Gsk): "Un piano Marshall per le scienze ... Adnkronos

Così Fabio Landazabal, presidente e amministratore delegato di Gsk ... esteri per la competitività del Sistema-Italia - Quale strategia per l'industria farmaceutica', realizzato da The European ...