Falcone | «Sin dall’inizio ho sentito l’amore dei tifosi del Lecce»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Wladimiro, portiere del, si racconta in un’intervista al Corriere dello Sport: ecco le sue dichiarazioni Ilsta facendo un grande campionato, tanto da avere raccolto 7 punti nelle prime 3 giornate. Uno dei suoi punti di forza è Wladimiro. Il portiere si è raccontato al Corriere dello Sport.LA PARATA SU IMMOBILE – «É stata una parata importante, stavamo perdendo 1-0. Quel gol avrebbe ammazzato la partita e per noi sarebbe stata difficile riprenderla».PARATA E VITTORIA COME A MONZA L’ANNO SCORSO – «Non lo so, non parlerei di analogie. Anche perché in quel caso era un rigore, si trattava della partita della salvezza: è stato fantastico. La gara contro la Lazio, invece, era la prima di campionato: bello lo stesso, però il penalty parato a Monza rimane il mio apice con il ...