Ex voto di Stromboli | un eccezionale patrimonio in mostra

(Di mercoledì 6 settembre 2023) di Rosa Oliva* Negli ultimi anni ho cercato di sviluppare e organizzare nuove attività in ambito culturale, sia per rafforzare la presenza della Pro Loco come centro di aggregazione, sia per lo sviluppo di un turismo culturale, possibilmente destagionalizzato, di cui possa beneficiare l’economia dell’isola. D’intesa con la Chiesa di San Bartolo e Le Opere Magiche abbiamo deciso di tenere a, dal 9 al 20 settembre, una straordinariadelvotivo di, un tesoro costituito da anelli, collane, spille, orecchini, cuori realizzati da maestri orafi in gran parte nel XIX secolo e donati dagli abitanti dell’isola ai Santi delle parrocchie in occasione di eventi drammatici e significativi come ringraziamento per pericoli scampati, per ottenute guarigioni o per chiedere intercessioni e ...