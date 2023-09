Ex soldato evade dal carcere londinese di Wandsworth Polizia alla ricerca di Daniel Abed Khalife | è sospettato per terrorismo

Unbritannico in attesa di giudizio per accuse legate al terrorismo, Daniel Abed Khalife, è evaso da una prigione nel sud - ovest di Londra. Lo riferisce la polizia britannica anti - terrorismo ...Un uomo sospettato di reati di terrorismo è evaso dalla prigione di Wandsworth , nel sud di Londra ed è in fuga, la polizia ha lanciato un appello a tutti affinché la aiutino a trovarlo. Si ritiene ...Unbritannico in attesa di giudizio per accuse legate al terrorismo, Daniel Abed Khalife, è evaso da una prigione nel sud - ovest di Londra. Lo riferisce la polizia britannica anti - terrorismo ...

Caccia all'uomo a Londra, soldato sospettato di terrorismo evade dal carcere RaiNews

Un uomo sospettato di reati di terrorismo è evaso dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra ed è in fuga, la polizia ha lanciato un appello a tutti affinché la aiutino a trovarlo. Si ritiene che ...È accusato di avere piazzato un finto ordigno in una base militare e di aver violato l’Official Secrets Act britannico, per aver ricercato delle informazioni sul personale delle forze armate a fini te ...