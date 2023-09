Ex soldato evade dal carcere londinese di Wandsworth Polizia alla ricerca di Daniel Abed Khalife | è sospettato di terrorismo

Unbritannico in attesa di giudizio per accuse legate al terrorismo, Daniel Abed Khalife, è evaso da una prigione nel sud - ovest di Londra. Lo riferisce la polizia britannica anti - terrorismo ...Unbritannico in attesa di giudizio per accuse legate al terrorismo, Daniel Abed Khalife, è evaso da una prigione nel sud - ovest di Londra. Lo riferisce la polizia britannica anti - terrorismo ...

Ex soldato evade dal carcere londinese di Wandsworth. Polizia alla ricerca di Daniel Abed Khalife: è... Corriere della Sera

Il soldato Daniel Abed Khalife, in attesa di giudizio per accuse legate al terrorismo, è evaso dalla prigione di Wandsworth nel sud-ovest di Londra. Il 21enne soldato britannico ha sempre negato le ...