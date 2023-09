Ex Milan | Saelemaekers | “Con Maldini non sarei andato via Volevo più minuti”

, protagonista nelche ha vinto lo scudetto numero 19, ha svelato cosa lo ha spinto a trasferirsi in Emilia: 'Volevo più minuti e Thiago Motta mi ha dato fiducia. Mi ha convinto al ...Il Bologna fa due acquisti di spessore Freuler ex Atalanta dal Nottingham Forest eexpoi giocatori che cambiano squadra ogni anno in giro per l'Europa. Le cessioni importanti sono ......2 milioni), Junior Messias (1 milione), Alexis(1 milione), Matteo Gabbia (800mila euro) e Marko Lazetic (250mila euro). Sfoglia la nostra GALLERY per vedere tutto gli stipendi del...

Bologna, Saelemaekers: "Prima che se ne andasse Maldini non c'era l'intenzione di andare via dal Milan" Milan News

Tra le prime domande a cui ha dovuto rispondere l’ex Milan, n’è arrivata una proprio relativa alla sua condizione fisica. Questa la risposta di Saelemaekers: “Mi sono infortunato al primo allenamento, ...In casa Bologna è il giorno della presentazione di Alexis Saelemaekers. "Dopo tre anni di Milan, il centrocampista belga ha deciso di intraprendere una nuova avventura con la maglia rossoblù. "Non c'e ...