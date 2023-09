Europei volley | l' Italia batte la Germania al tie - break | rivivi la diretta

ANCONA - L'Italia di De Giorgi ottiene la quinta vittoria consecutiva aglisconfiggendo la Germania 3 - 2 (25 - 22, 23 - 25, 25 - 22, 14 - 25, 15 - 12) . Gli azzurri, che erano già certi della qualificazione, affronteranno negli ottavi di finale la Macedonia del Nord.L'aritmetica era già arrivata con la sconfitta della Germania contro la Serbia, ma gli azzurri pur perdendo i primi due set nel torneo legittimano il primato in questa pool A con il quinto successo in ...La diretta testuale live di Italia - Germania , partita valevole per la Pool A deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Ultima sfida del raggruppamento per gli uomini di Fefé De ...

L'Italia del Volley maschile ha chiuso a punteggio pieno il proprio girone, complice l'ultimo successo ottenuto sulla Germania.Leggi tutto Europei Volley 2023, l’Italia è inarrestabile: regolata anche ...Quinta vittoria in altrettante partite per la nazionale italiana maschile di pallavolo impegnata nella prima fase degli Europei. Questa sera ad Ancona gli azzurri del ct Fefè De Giorgi, già sicuri del ...